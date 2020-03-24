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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أسيوط تواصل حملات غلق المحلات والمقاهي بالمراكز والقرى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:16 م
غلق المحلات والمقاهي
غلق المحلات والمقاهي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة شن الحملات للمرور على المحال العامة والمقاهي والأسواق والصالات الرياضية "الجيم" والمطاعم، للتأكد من تطبيق قرارات غلق الأسواق التجارية والمحال في المواعيد المحددة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وشدد محافظ أسيوط على تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ باقي الاجراءات القانونية حيالهم، فضلًا عن غلق وتشميع المحلات المخالفة، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومسئولي البيئة والأزمات ومديرية الأمن ومراكز الشرطة.

وأضاف المحافظ أنه تم شن الحملات على الأسواق والمحلات في المواعيد المحددة من الساعة 7مساءًا وحتى 6 صباحًا ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات فضلًا عن حظر استعمال الشيشة حفاظًا على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى موضحًا أن تلك الحملات كانت بقيادة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ للاشراف والمتابعة للحملات على حي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام لمراكز الجنوب، نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمراكز الشمال لافتًا إلى تخصيص وزارة الصحة والسكان أرقام 105 و15335 للتعامل مع وتلقي البلاغات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وناشد المحافظ؛ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

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