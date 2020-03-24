مستقبل وطن الجيزة يشيد بطرح الإنتاج الحربي مطهرات وكمامات

أشادت الدكتورة صبورة السيد، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن- الجيزة، بطرح وزارة الانتاج الحربى، عددًا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، والكمامات، لمواجهة أزمة نقص الكمامات في الأسواق والصيدليات، مشيرة إلى أن شركات الإنتاج الحربي وضعت لنفسها مكانة في السوق المصرية، وأصبح لها دور في المشاركة في جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا.وأوضحت في بيان لها، أن طرح هذه المنتجات الجديدة سيعمل على توافر تلك المواد بأسعار مخفضة، ومن ثم تصبح في متناول الجميع، ويستطيع كل المواطنين شراءها والالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة.ولفتت إلى أن الحكومة تواجه المتلاعبين بالأسواق ومروجي المنتجات مجهولة المصدر، والعمل على تغذية الأسواق وتوفير المستلزمات للمواطنين.