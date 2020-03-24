استشاري: كورونا فيروس ضعيف لكن خطره في انتشاره

قال الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إن مشكلة فيروس كورونا هي سرعة انتشاره، مشيرًا إلى أنه فيروس ضعيف ولكن أعداد المصابين به كثيرة جدًا، حيث إنه على الرغم من عدم صدور أي علاج للفيروس، إلا أن هناك عددًا كبيرًا من المصابين يشفى منه.وأوضح الوصيف خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الاولى المصرية، أن الشخص يستطيع التخلص منه على حسب قوة جهاز المناعة الخاص به، مشيرًا إلى أنه كلما يتقدم الإنسان في العمر المناعة الخاصة تقل وفرص الإصابة بأمراض أخرى مثل السكري والضغط والقلب تزيد.وأشار استشاري التغذية العلاجية والسمنة، إلى أن عدد الوفيات بكورونا أكثرها من كبار السن، إلا أن معدلات الوفاة لذلك المرض من 2 إلى 3% فقط، مشددًا على المواطنين بضرورة البقاء بالمنزل نظرًا لسرعة إنتشاره، ونصح بممارسة الرياضة والالتزام بمواعيد تناول الطعام، مؤكدًا أن عدم النوم خلال ساعات الليل والسهر يؤثر على جهاز المناعة.