برلماني يقترح إنشاء صندوق لإدارة أزمة كورونا ودعم العمالة

أكد النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية تحرك الدولة في مجال القضاء على فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى تكامل إجراءاتها واستمراريتها في التصدي للوباء القاتل، منوها لمناقشة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد من المقترحات والمبادرات لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات ظهور الفيروس.وشدد عبدالواحد، في بيان اليوم، أهمية اقتراح إنشاء صندوق لإدارة الأزمة، تكون له موارد محددة، سواء التي سيتم تخصيصها من موازنة الدولة، أو من مقترحات أخرى، سيتم الإعلان عنها، وكذا ما يُخصص من صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة، لدعم العمالة غير المنتظمة ودعم الجهات المتضررة من توقف الأنشطة وإغلاق المحلات، مشيدا بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسي، وكشف فيها عن العديد من الخطط والقرارات لمجابهة كورونا المستجد والوقوف في وجهه، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عنه.