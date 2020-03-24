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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأطباء البيطريون ينضمون لجيش مصر الأبيض لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:09 م
الدكتور خالد العامرى
الدكتور خالد العامرى
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، انضموا إلى جيش مصر الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأوضح العامرى، أن الأطباء البيطريين يتحملون حاليا تطهير كل المؤسسات، والأماكن العامة على مستوى الجمهورية، لتقليل فرص انتشار العدوى، مؤكدا أن البيطريين كعادتهم خط دفاع صلب وقوي ضد الأمراض التى تهاجم الإنسان، موجهًا الشكر إلى الأطباء البيطريين المشاركين فى حملات الوقاية بجميع محافظات مصر.

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