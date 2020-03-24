الأطباء البيطريون ينضمون لجيش مصر الأبيض لمواجهة كورونا

قال الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إن الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، انضموا إلى جيش مصر الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.وأوضح العامرى، أن الأطباء البيطريين يتحملون حاليا تطهير كل المؤسسات، والأماكن العامة على مستوى الجمهورية، لتقليل فرص انتشار العدوى، مؤكدا أن البيطريين كعادتهم خط دفاع صلب وقوي ضد الأمراض التى تهاجم الإنسان، موجهًا الشكر إلى الأطباء البيطريين المشاركين فى حملات الوقاية بجميع محافظات مصر.