«محلية البرلمان» تعلق اجتماعاتها حتى منتصف أبريل

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هيئة مكتب اللجنة اتخذت قرارا بإرجاء الاجتماعات المقررة بمقر مجلس النواب حتى منتصف أبريل، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس، وأعلنها رئيسه الدكتور علي عبد العال، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشار السجيني، إلى أن قرار إرجاء اجتماعات اللجنة جاء ليعطي المساحة والوقت للقيادات المحلية التواجد في وحداتهم لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم في إدارة تلك الأزمة بالشكل الأمثل.وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم: "أيضًا أجدد دعوتي للوزراء والمحافظين المعنيين وللقيادات المحلية أن هذه الأزمة وتلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة يمكن أن تحول المحنة إلى منحة على مستوى كثير من القطاعات المحلية، فيما يخص أعمال الصيانة والنظافة والتجميل، وغيرها، وكل ما يتعلق بالعمل بعيدا عن التجمعات والكثافات البشرية".واختتم النائب أحمد السجيني، قائلا: "أرى أنها فرصة للوقوف وقفة إصلاحية جادة لإعادة ترتيب البيت المحلي".