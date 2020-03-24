حملات لتعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى والمنشآت بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن قيادات المحافظة تشن يوميًا حملات مكبرة لتعقيم وتطهير كل المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية وكل المرافق، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وترأس المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، الحملات التي تم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط، وترأس المهندس محمد عبدالجليل، السكرتير العام، حملات مراكز الجنوب، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، حملات مراكز الشمال؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كل الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة.وأوضح المحافظ، أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوى، فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أى بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.وحث المحافظ؛ المواطنين على الالتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.