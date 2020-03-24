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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بأشد العقوبات ضد أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:06 م
النائب حسين أبو جاد
النائب حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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ثمن النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، دور أجهزة وزارة الداخلية لنجاحها في تحديد وضبط صاحب الصفحة "المزورة" بأحد مواقع التواصل الاجتماعي المنسوبة لها، والتي تداولت خبر اتخاذ إجراءات حظر التجوال ابتداءً من مساء أول أمس بالبلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على غير الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقال أبوجاد، في بيان اليوم، إن النجاحات المتتالية التي تحققها أجهزة وزارة الداخلية في كشف مثل هذه الصفحات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تهدد الأمن القومي المصري، مطالبا بتوقيع أشد العقوبات على كل من يقومون بمثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية.

تجدر الاشارة الى أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التي تهدد أمن العالم، حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدي لها وتجفيف ينابيعها، وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أي أذاعه ونشره، بينما تُعرف في اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذي يكون مصدره مجهولا، وهي سريعة الانتشار ذات طابع استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ، وهي زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصري يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".

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