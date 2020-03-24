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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أباظة: قرار «جمعة» بإلغاء الحج على نفقة الوزارة «ضربة معلم»

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:04 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لفكره المستنير فى مواجهة فيروس كورونا، وتأكيده على أن الظرف الآني يؤكد أنه لا علاج إلا بالوقاية.

وناشد، فى بيان له، أصدره اليوم الشعب المصرى العظيم باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا من خلال فرض حظر التجوال على نفسه، والتواجد داخل المنزل خلال هذه الفترة الصعبة التى يجب علينا جميعًا مساندة ودعم الدولة المصرية فى تخطيها.

وأشاد بتخصيص وزير الأوقاف 50 مليون جنيه بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لتحديد الجهة التي توزع الأموال على الجهات المستحقة المتضررة من فيروس كورونا، وتخصيص 6 ملايين جنيه لدعم أصحاب الأمراض المزمنة، وتأكيده أن تلك المبالغ يتم صرفها من الموارد الذاتية للوزارة مع إلغاء الحج على نفقة الوزارة.

وناشد النائب أباظة رجال الأعمال والاستثمار والأثرياء من هذا الشعب العظيم التبرع لصندوق تحيا مصر، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بتعويض العمالة المؤقتة والموسمية موجهًا الشكر لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على قراره التاريخى وغير المسبوق فى تاريخ وزارة الأوقاف بإلغاء الحج على حساب وزارة الأوقاف، وتخصيص الأموال الخاصة بالحج للاستفادة منها في الأزمة التي قد تشهدها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد وعلى وجه الخصوص لمن تركوا أعمالهم ويستحقون المساعدة الحقيقية.

ووصف قرار جمعة بأنه ضربة معلم من وزير الأوقاف، وجاء فى توقيت مناسب، مضيفًا أن هذا النهج يجب أن يطبق داخل جميع المؤسسات بالدولة مطالبًا بالإلغاء الفوري لأى رحلة حج حتى لو لفرد واحد، وتكون على حساب الأجهزة التنفيذية للدولة مطالبًا بتوجيه هذه المبالغ لمثل هذه الأحداث الطارئة.

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