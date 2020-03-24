الرئيس التنفيذي لأفغانستان: زيارة بومبيو لكابول فرصة جيدة

أشاد الرئيس التنفيذي السابق ومنافس الرئيس الأفغاني عبدالله عبدالله، بزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المفاجئة إلى (كابول) وسط أزمة عالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، واصفًا إياها بفرصة جيدة لحل الأزمة السياسية الجارية في أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، عن عبد الله، قوله "إن هذه الفرصة لم تغتنم بشكل صحيح، وانعكس ذلك في بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي أفاد بأن بومبيو نقل رسالة الحكومة الأمريكية بشأن الحاجة الملحة لحل الأزمة الحالية في أفغانستان".وأشاد عبد الله بالحكومة الأمريكية لتعاونها مع الشعب الأفغاني وجهودها لتمهيد الطريق للمحادثات بين الأفغان، مؤكدًا أن استمرار التعاون الأمريكي أمر حيوي لضمان المصالح الوطنية لأفغانستان وإحلال السلام في البلاد.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت- في وقت سابق - أن واشنطن ستقطع مليار دولار من مساعداتها الاقتصادية لأفغانستان كرد فعل للمأزق السياسي المستمر بين الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني ومنافسه عبدالله.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن واشنطن مستعدة لاقتطاع مليار دولار إضافية من مساعدتها إلى أفغانستان العام المقبل.