رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل خفض المصانع لوردياتها لمنع تفشي كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 م
المصانع
المصانع
دعاء أبو العزم
طباعة
قال كمال الدسوقي، عضو مجلس الاعمال المصري المغربي، إنه تم عقد لقاء موسع بين وزير القوي العاملة وممثلين من الغرف التجارية والصناعية بشأن التعامل مع المصانع وتخفيض إعداد العاملين تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدسوقي، انه قد تم توجيه دعوة لوزير القوي العاملة بصفته رئيسا للمجلس الأعلي للحوار المجتمعي والذي ينص قرار إنشائه علي تمثيل الاتحاد في عضويته وكان النقاش حول بحث الإجراءات الاحترازية في منشآت القطاع الخاص للحد من انتشار فيرس كورونا داخل المصانع بكل ما يحمله ذلك من مخاوف بشرية واقتصادية.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات لـ" الدستور"، أنه تم خلال الاجتماع التأكد علي أن أي منشآت قد تظهر بها حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد سوف نضطر لغلقها علي الفور تجنبًا لانتشار الفيروس.

وأضاف الدسوقي، أن الاماكن التي ستلغق بسبب ظهور حالات مثبتة بها لحين إعادة التشغيل يمكن تحمل أجور العمال عنها من خلال صندوق الطوارئ، الخاص باتحادالصناعات.

وتابع الدسوقي، أنه تمت مناقشة بحث وضع تلك المنشآت من ناحية المستحقات الضريبية واي مستحقات لجهات حكومية خلال فترة الإغلاق الاضطراري أيضًا، مؤكدًا علي أنه سيتم تخفيض أعداد العمالة داخل المنشآت أسوة بما قامت به الحكومة وأجهزتها في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٩ لسنة ٢٠٢٠.

أشار عضو غرفة مواد البناء، إلي أنه ستقوم بعض المصانع بتقسيم العمل إلي ورديات وفي حال تعرض المنشأة لأي خسائر جراء هذا الإجراء الوقائي فإنه سيتم النظر في تعويضها من خلال المبلغ الذي تم رصده أو تخصيصة من فخامة السيد الرئيس والمحدد ب١٠٠ مليار جنيه مصري.

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

قرار عاجل من «التعليم» بشأن الشهادة الإعدادية

«الإفتاء» عن مسيرات الإسكندرية: دعوة خبيثة وحرام شرعًا

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

الأمن يتدخل لتفريق تجمع للأهالى فى تظاهرة دعاء كورونا بسيدى بشر

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

بشهادة صلاح جاهين.. هكذا سرق أحمد فؤاد نجم أشعار فؤاد حداد

اعترافات تحية كاريوكا عن حروب مصر.. وتفاصيل مشاركتها في النكسة وأكتوبر

حكاية كاتب شهير أنقذ عبدالناصر من الاغتيال رغم سجنه مرتين

نجم الساعة

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

الصحة

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

منوعات

شركات ألمانية تتبرع بـ839 ألف دولار لـ كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

خلطات زمان.. حكايات الأمهات مع مواجهة الأوبئة (فيديو)

ليلى مقلد تطلق «حملة إيد علي إيد تساعد » للتوعية بسبل الوقاية من كورونا.. وتوزع وسائل الحماية والتعقيم على الفئات الأكثر احتياجا

القبض على قراصنة إلكترونيين في روسيا

مقالات الرأي
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
سيد عبدالقادر
٣٣٦ ساعة من العزلة
لواء.حمدى البطران
كان السادات بطلًا
القس. رفعت فكرى
حقيقة الحياة
المزيد

الثقافة

عبدالدايم: إتاحة الكتب إلكترونيًا استثمارًا فى الارتقاء بالوعى

نجوم مركز الإبداع الفنى يدعمون «خليك فى البيت» (فيديو)

الأديبة الكبيرة سلوى بكر تخص «الدستور» بفصول من مذكراتها

أحمد القرملاوي: «السيد من حقل السبانخ» عزلتني عن «كورونا»