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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع مصابي كورونا بالنمسا لـ4517

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 4517 حالة؛ منها 16 حالة تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة، مشيرة إلى إصابة 84 طفلًا بفيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة الصحة، اليوم، أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة في النمسا وتتركز معظم الإصابات بفيروس كورونا في مدينة تيرول، حيث تم تسجيل 1080 مريضًا.

وأعلن مكتب العمل النمساوي ارتفاع عدد حالات البطالة، جراء انتشار فيروس كورونا، إلى 115 ألف شخص خلال 9 أيام، حيث يجري إنهاء تسجيلهم في منظومة إعانات البطالة.

يذكر أن الحكومة النمساوية خصصت 38 مليار يورو في إطار حزمة مساعدات اقتصادية للشركات والأفراد لمعالجة التأثيرات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

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