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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أسيوط» تطلق خطًا ساخنًا للتعامل مع حالات الاشتباه بكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 م
عصام سعد
عصام سعد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تكثيف الجهود لتنفيذ التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة الجامعية والصحة والتأمين الصحي، وتوفير جميع المستلزمات الطبية.

وأضاف محافظ أسيوط- في بيان له اليوم- أنه تم تخصيص رقم وخط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا، والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الفيروس.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمديرية بعمل خط ساخن رقم 01550050292 لتلقي الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان 105 و15335، والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

ويهيب المحافظ بالمواطنين تجنب النزول إلى الشوارع، والبقاء في المنازل قدر الإمكان، والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات.

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