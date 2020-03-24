المركزي يصدر تعليمات جديدة لدعم السياحة

أصدر البنك المركزي المصري، تعليمات للبنوك بخصوص دعم قطاع السياحة، وذلك بعد صدور تعليمات بموجبها يتم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحتسب على أساس متناقص.وبناء عليه قرر البنك المركزي منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية التي تتضمن فنادق الإقامة والمشروعات السياحية والرحلات السياحية ووكالات السفر والحجز، والنقل الجوي للركاب والمطاعم والأنشطة الترفيهية.