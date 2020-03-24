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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السجن 10 سنوات لـ«ناقلي كورونا» في الكويت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:56 ص
كورونا
كورونا
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أقر مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي لمخالف التدابير الحكومية، والسجن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، لمن يتسبب عمدًا في نقل العدوى إلى شخص آخر.

وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم- في كلمة خلال جلسة مجلس الأمة العادية، نيابة عن النواب اليوم الثلاثاء- عن خالص الشكر والتقدير إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على توجيهاته المتعلقة بإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، والحكومة على الجهد الجبار الذي بذلته لمواجهة الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قد ناقش تعديل في إحدى جلساته الاستثنائية الأسبوع الماضي، تعديل قانون الوقاية من الأمراض السارية، لتشديد العقوبات الواردة في القانون القديم؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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