حملة لإخلاء سوق الركابية بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر، حملة لإخلاء سوق الركابية ومنع تجمع الباعة الجائلين به، اليوم الثلاثاء، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحة المواطنين.ونفذت الوحدات المحلية بنطاق مركزي فارسكور وكفر سعد ومدينة الروضة حملات موسعة مساء أمس للتأكد من تنفيذ قرارات الغلق للمقاهى والكافيتريات والمحال التجارية في الموعد المحدد لها، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإرشادات العامة التي يتم الإعلان عنها لمنع انتشار العدوى.كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أصدرت قرارًا الأسبوع الماضي بشأن منع إقامة وتجمع الأسواق الشعبية الأسبوعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.