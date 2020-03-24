رئيس شعبة المصدرين: بعض المصانع يصعب خفض عمالتها

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدريين بالغرف التجارية، إنه بالنسبة لخطة المصانع لمواجهة كورونا من حيث الغلق أو تقليل العمالة سيكون علي حسب نوع الصناعة سيتم التعامل مع كل منها.وتابع حيث أن بعض المصانع يمكن أن تعمل لشفت واحد يوميًأ وبعض الصناعات قد يصعب تقيل الشفتات لها كل صناعة لها طبيعة مختلفة.وأضاف الجبلي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن مصانع الأسمدة والزجاج والحديد والصلب ومعامل التكرير يكون من الصعب تقليل العمال بها بسبب الأفران والماكينات ولا يمكن تشغيل نص طاقتها وخلافة ولكن سيتم تقيلل أعداد الموظفين والإداريين بتلك المصانع الفترة المقبلة.