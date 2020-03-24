إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين.. والإجمالى 60

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة من رام الله قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 60، تماثلت 16 حالة منها للشفاء.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ملحم قوله، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن السيدة المصابة أربعينية، ولم تخالط أحدا، وهي الآن قيد الحجر الصحي.وأشار إلى أن 270 طالبا فلسطينيا من أراضي الـ1948، بينهم 7 طلاب من الضفة سيصلون اليوم، إلى مطار طبريا قادمين من إيطاليا، وأنه جرى التنسيق مع الجانب الإسرئيلي لإرسال سيارة إسعاف خاصة لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي في فندق الجراند بارك برام الله.