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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدير مستشفى سعاد كفافى الجامعى يوضح أهمية الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:48 ص
مدير مستشفى سعاد
مدير مستشفى سعاد كفافى
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فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة من أجل مكافحة الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذى يجتاح العالم الآن ، تقوم حاليًا مستشفى سعاد كفافى الجامعى التابعة لكلية الطب البشرى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتنفيذ خطة متكاملة لضمان الوصول إلى أعلى درجات الأمان في كل أقسام وقطاعات المستشفى من أجل حماية المرضى والمترددين على المستشفى والعاملين بها وهى الإجراءات التى يتم تنفيذها بمنتهى الدقة والصرامة بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك فى إطار التزام الجامعة ومستشفاها بالمسئولية المجتمعية والواجب الوطني.

وصرح الدكتور محمد صفوت أن ما تقوم به مستشفى سعاد كفافى الجامعى فى هذا الصدد يتم وفق منظومة عامة تتعامل مع الوضع باعتبار أن مصر تخوض الآن حربًا بمعنى الكلمة تحت راية وزارة الصحة ممثلة في مستشفياتها الحكومية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ممثلة فى مستشفياتها الجامعية، وقد دخلت مصر هذه الحرب بالفعل منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في العالم، وبالتحديد في شهر يناير الماضى، حيث تم على الفور إعداد خطة عمل شاملة على عدة محاور للتعامل مع هذا الوضع، وكان أبرز هذه المحاور هو وضع بروتوكولات تسمح بمنع أو الحد من انتشار العدوى سواء بين مرضى المستشفى والمترددين عليها أو بين العاملين في مجال القطاع الطبي واتخاذ كل التدابير المعتمدة من وزارتي التعليم العالي والصحة، وهى أيضًا الموصى بها من تعليمات منظمة الصحة العالمية.. ونوه الدكتور محمد صفوت بأننا نتعامل مع وباء عالمى.

‏لذا فإنه ليس غريبًا أن تظهر حالات إصابة فى المستشفيات فى أى دولة فى العالم،  ولكن الفيصل في هذا الموضوع هو التدابير التى يتم اتخاذها للحد من أعداد هذه الحالات، والسيطرة على نقل العدوى والتعامل مع الحالة في وقت ظهورها أو الاشتباه بها، بالمستشفيات موجودة من أجل القيام بمهمة استقبال المرضى والقيام بعلاجهم، وبالتالي فإنها تتعامل مع المصابين بشكل مباشر.

وأوضح الدكتور محمد صفوت أنه فى حالة ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا أو حتى مجرد الاشتباه بالإصابة، فإنه وفقًا للبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى يتم على الفور إبلاغ غرفة العمليات بوزارة الصحة التي تقوم إما بنقل المريض إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لإجراء التحليل فى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة أو إرسال فريق من المتخصصين لإجراء التحاليل ونقل المريض الى منطقة العزل.. كما أن جميع المستشفيات مجهزة بقطاعات خاصة لعزل المرضى المشتبه فى إصابتهم بالفيروس لحين اتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وأكد الدكتور محمد صفوت أن مستشفى سعاد كفافى يلتزم بكل المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وخاصة المتعلقة بإجراءات التعقيم وإجراءات الوقاية سواء للمترددين من مرضى وضيوف أو الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود ليس من مقدمى الخدمة فقط بل من متلقى الخدمة أيضًا، وأهم من كل ذلك أن يكون هناك وعى حقيقى من الجميع بأن الأمر خطير، وأن الفيروس لن تتم السيطرة عليه لو لم يتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والعمل بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية وأيضًا الالتزام بتدابير السلامة الشخصية التى يتم الإعلان عنها بشكل يومى فى مختلف وسائل الإعلام.

وأكد دكتور محمد صفوت أن مستشفى سعاد كفافى الجامعي ملتزم تمامًا بالتنسيق بينها وبين وزارتي التعليم العالي والصحة في تنفيذ أي آلية من شأنها جعل المستشفى مكانًا آمنًا، واضعين نصب أعيننا الحفاظ علي صحة المواطنين والعاملين وأمانهم مهما تكن صرامة وحزم تلك الإجراءات.

ووجه الدكتور صفوت رسالة إلى المواطنين بعدم التعامل مع الأخبار غير الموثقة، والتي تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعى، لأن تلك الأخبار الكاذبة تستهدف نشر الرعب والهلع بين الناس وخلق صورة غير حقيقية للوضع الصحي في مصر.. فالمعلومات لو لم تكن صادرة عن الجهات الرسمية قد تؤدي إلى تشتت المواطنين.. خاصة أنه لا يوجد أى مبرر لدى أى جهة من جهات تقديم الخدمة الطبية فى مصر يجعلها تخفى الحقيقة. بل على العكس، فإن مقاومة هذا الفيروس تكمن بالمقام الاول فى التمسك التام بالشفافية وتوضيح الحقائق لحظة بلحظة.
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى
مستشفى سعاد كفافى

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