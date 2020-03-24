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محمد العسيري
الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يتابع الكشف بجهاز pcr ومحطة مياه الشرب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:47 ص
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
الدقهلية : عمرو الحوتى
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حرص هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، على توزيع 600 طن من المواد المطهرة، صباح اليوم الثلاثاء، على مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديريات الخدمات مؤكدا على أن عمليات التوزيع مستمرة يوميا لحين تخطي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.

وقام "الشيخ " بجولة تفقدية داخل محطة مياه ميت خميس بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تفقد خلالها مراحل التنقية لمياه الشرب والتي تشمل 7 مراحل متتالية واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل تشغيل المحطة والتي تبلغ قدرتها الاستيعابية 204 ألف متر مكعب في اليوم.

وصرح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب أن عكارة المياه في النيل خلال الأيام الماضية تراوحت ما بين 160 إلى 180 وحدة عكارة نتيجة تغيير مياه النيل بسبب فيضانات الأمطار خلال الأسابيع الماضية وأن الماء الخارج من المحطة بلغ 0،18 وحدة عكارة وهي النسبة الطبيعية المقررة عالميًا والمحطة كانت تعمل بكامل طاقتها ولم تتوقف خلال فترة ارتفاع نسبة العكارة في الماء بينما اليوم وصلت نسبة عكارة الماء في النيل 25 وحدة عكارة أي أقل بكثير من الأيام الماضية وأن الماء الخارج من المحطة بلغ 0،18 وحدة عكارة.

وتفقد نائب المحافظ قسم التحاليل بمستشفى الدولي يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بعد البدء في تشغيل جهاز PCR أمس لتحليل عينات المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا لأول مرة بالدقهلية حيث تعد من أولى المحافظات في تحليل فيروس كورونا بعد وزارة الصحة.
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ
هيثم الشيخ

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