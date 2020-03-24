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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التخطيط وجامعة القاهرة يبحثان تمويل مشروع الفرع الدولى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:40 ص
هالة السعيد والخشت
هالة السعيد والخشت
أميرة ممدوح
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استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لعرض التصور الخاص بتمويل واستكمال مشروع الفرع الدولي بجامعة القاهرة.

عقد الاجتماع بحضور أحمد محمد يوسف أمين عام جامعة القاهرة، والدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بكلية التجارة، ورئيس لجنة الفرع الدولي للجامعة.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع أن الخريجين الحاصلين على شهادات علمية عليا هم من أكثر الخريجين بطالة، لذلك يتم العمل الآن بنظام البرامج المشتركة بين الكليات، لافتة إلى أن العالم كله الآن يتجه للعمل بنظام البرامج، وليس بنظام الكليات.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لديها حصر شامل لكل التخصصات المطلوبة بالوزارات، وسيتم التنسيق مع الجامعة لمراعاة هذه التخصصات عند اختيار البرامج التخصصية التي ستدرس بالجامعة، وفقًا لمتطلبات سوق العمل المصري، واحتياجات الدولة. لافتة إلى أن التخصصات المطلوبة خلال المرحلة الحالية منها تخصصات جديدة لم تدرس بالجامعات من قبل، مع ضرورة الاهتمام بالبرامج الخاصة بالمجال التكنولوجي، والتنمية المستدامة.

وأشارت إلى إمكانية الاستفادة من جمعية خريجي جامعة القاهرة للمساهمة في دعم إنشاء الجامعة الدولية عن طريق تقديم تبرعات رمزية، لافتة إلى اهتمام وزارة التخطيط بعملية دمج الشباب في تطوير منظومة التخطيط، والدور الحيوي الذي لعبه الشباب في صياغة وتحديث رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن الوزارة تعمل حاليًا على الاستعانة بسفراء من الشباب بكل الجامعات للتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتوعية بأهدافها، وستكون جامعة القاهرة أول الجامعات التي يطبق بها هذا المقترح.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع الفرع الدولي لجامعة القاهرة، موضحًا أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع في أبريل 2014 والمرحلة الأولى من المشروع انتهت بالكامل، وتم اختيار وإعداد البرامج الأكاديمية التخصصية التي تدرس بالجامعة، كما تم الانتهاء من الهيكل الإداري للجامعة الدولية، مشيرًا إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يعتبر أول جامعة برامج متخصصة.

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