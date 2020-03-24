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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير سابق بتركيا: الطابع العدواني لأردوغان يجعله خطرا على الجميع

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:35 ص
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أكد السفير التشيكي السابق لدى تركيا توماش لانييه، أن الطابع العدواني للنظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يجعل منه مصدر خطر ليس فقط على الشرق الأوسط وإنما على أوروبا أيضا.

وأضاف لانييه في مقال له نشر على موقع "اكتوالني" الإلكتروني، أن مخططات أردوغان الاستعمارية في إدلب فشلت، الأمر الذي جعله في وضع محرج، وفقا لما نقلته وكالة "سانا" السورية.

وشدد لانييه على أن الغاية من السياسات العدوانية لأردوغان هي التغطية على وضعه الداخلي الذي يزداد ضعفا وتدهورا، مشيرا إلى أن العسكريين الأتراك يقتلون خارج بلادهم فقط من أجل مصالح أردوغان وأيديولوجيته الإخوانية.

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