محمد شرف: سوق العبور يعمل 24 ساعة (فيديو)

قال اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، إن المحلات تتناوب فترات العمل لتقديم المنتجات للمواطنين، مؤكدا عدم إغلاق سوق العبور، مشيرا إلى أن السوق مفتوح 24 ساعة ولا يغلق.ووجه محمد شرف، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، الشكر للقوات المسلحة على تلبيتها السريعة في طرح مطهرات لجميع العاملين بالسوق، لافتًا إلى أن العربات بها 11 صنف للمطهرات وبأسعار التكلفة وليس فيها أي مكسب.وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لسوق العبور، إلى أن السوق يتم رشه بالمعقمات يوميا، حيث أنه تم التنسيق مع أحد الشركات لرش الشوارع وتعقيمها أيضًا.