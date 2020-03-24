«المرور» تستعد لمواجهة تقلبات الطقس

تستعد الإدارة العامة للمرور، لمواجهة التغيرات الجوية والتقلبات الطقسية لتيسير حركة المرور وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.ونشرت الإدارة خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، من خلال الدفع بالسيارات والخدمات في الشارع للحدث من حوادث الطرق، وضبط السائقين متعاطي المواد المخدرة.ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.وأهابت الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.