«تعليم اليابان» تصدر دليلًا توجيهيًا للحد من مخاطر كورونا

أصدرت وزارة التعليم في اليابان، اليوم الثلاثاء، مبادئ توجيهية للمدارس في جميع أنحاء البلاد؛ للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، إذ أنه من المقرر إعادة فتح المدارس أبريل المقبل بعد أن كانت الحكومة قررت إغلاقها لمدة شهر.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن وزارة التعليم دعت إلى تهوية شاملة للفصول الدراسية وحذرت من التواجد وسط مجموعات.وجاء في إرشادات وزارة التعليم ضرورة أن يتجنب الطلاب والموظفون الاقتراب من بعضهم أثناء التحدث بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الجسم بشكل متكرر وارتداء أقنعة الوجه.ووفقا للمبادئ التوجيهية، إذا ثبتت إصابة أحد بالفيروس في أحد المدارس، فسيتم فرض حجر صحي على الشخص المصاب وأولئك الذين على اتصال وثيق به، بل وسيتم التوصية بإغلاق مؤقت للفصول الدراسية أو المدرسة بأكملها.وفي هذا الصدد، أكد وزير التعليم الياباني كويتشي هاجيودا في مؤتمر صحفي أن "الأوضاع لم تتحسن بعد، ونريد أن تستعد المدارس لاستئناف الدراسة ولكن بدون تخفيض مستوى حذرهم واحتياطاتهم".وكانت الوزارة قد طالبت مجالس التعليم في جميع أنحاء البلاد يوم 28 فبراير بإغلاق المدارس حتى نهاية عطلة الربيع في أوائل أبريل المقبل في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.