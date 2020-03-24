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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع 6 محلات مخالفة لقرار إغلاق أماكن التجمعات ببورسعيد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:31 ص
تشميع
تشميع
بورسعيد/شيماء رشاد
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أعلن اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن غلق وتشميع 6 محلات تجارية لمخالفتها المواعيد المحددة للإغلاق التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار "قاسم"، في بيان إعلامي، إلى أنه جرى تحرير محاضر وغرامات فورية لهم، كما جرى ضبط مخزن لتخزين البضائع المعدة للتهريب بمنطقة أبراج النور، وذلك خلال الحملة الموسعة التى تمت مساء أمس.

وأوضح رئيس الحى أن المحال التي جرى غلقها وتشميعها شملت محلين كوافير رجالي، ومحل لبيع الحلويات، ومقهى انترنت، ومحال أخرى متنوعة إلى جانب ضبط مخزن يحتوي على بضائع معدة للتهريب، مؤكدا على أنه جرى مصادرة كمية من البضائع، وغلق المخزن تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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