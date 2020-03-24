بلاغ للنائب العام ضد الإخوانية آية كمال لتطاولها على الشهيد اللواء شفيع عبد الحليم

تقدم المحامي سمير صبري، اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد الإخوانية آية كمال؛ لتطاولها على استشهاد اللواء شفيع عبد الحليم داوود، من القوات المسلحة أثناء مكافحته انتشار فيروس «كورونا».وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها اعتادت عبر موقعها التطاول على قواتنا المسلحة ونشرت مجموعة من الشائعات والأخبار الكذبة بخلاف السخرية والشماتة والسفالة في موت شهيد القوات المسلحة اللواء شفيع عبد الحليم داوود، بعد إصابته بفيروس كورونا.وأضاف: «عرضت فيديو من 40 دقيقة تشمت فيه في وفاة الشهداء ومن قبله عبرت عن فرحتها باستشهاد أبطال القوات المسلحة».وطالب البلاغ بالتحقيق معها ومحاكمتها جنائيًا.