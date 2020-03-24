«بين ايديك».. مبادرة وزيرة الثقافة لمواجهة كورونا

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن مبادرة وزارة الثقافة "بين إيديك"، وذلك في خطوة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.حيث تم تدشين موقع لوزارة الثقافة يعمل "أون لاين" على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لبث بعض أنشطة الوزارة للجماهير في المنازل.ويعد قرار وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم خطوة جادة لمواجهة فيروس الكورونا على الصعيد الثقافي، حيث تصل الأنشطة للمتلقي في المنازل بعد قرار تعليق الأنشطة خوفًا من انتشار الفيروس.من ناحية أخرى، تواصل كل قطاعات الوزارة نشر الفيديوهات للأنشطة التي يصلح عرضها عبر الإنترنت.