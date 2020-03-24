«الزراعة»: منافذ بيع السلع تغطي كافة المحافظات ولا حاجة للتخزين

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها 400 منفذ لبيع السلع تغطي كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الوزير وجه بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع لدى كافة المنافذ يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة حريصة على ضخ مزيد من المنتجات، والتوسع في حجم الإنتاج الذي تقدمه، منوها بأنه يستهدفون أن يكون المعروض أكثر من الطلب حتى لا تتأثر الأسعار.وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه قد نلاحظ حدوث انخفاض في الأسعار رغم الطلب الذي حدث على السلع الفترة الماضية، مؤكدا أن المواطنين عليهم أن يطمئنوا على توفر السلع، ولا داعي للتخزين.