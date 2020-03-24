كورونا يحصد حياة 8 في أستراليا

أكدت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز تسجيل حالة الوفاة الثامنة على مستوى أستراليا بفيروس كورونا، وهي لعجوز في السبعينات من عمرها كانت على متن سفينة سياحية رست في مدينة سيدني الأسبوع الماضي.ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن السلطات الصحية في الولاية القول إن المرأة، التي كانت ضمن مجموعة من المصابين بالفيروس على متن السفينة "روبي برنسيس"، توفيت في المستشفى صباح اليوم.وتم تسجيل 133 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة التي رست في سيدني يوم الخميس الماضي، وبينها 107 أشخاص من لانيو ساوث ويلز.والعجوز هي سابع حالة وفاة بفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز، أما الحالة الثامنة في البلاد، فقد وقعت في مدينة بيرث.وسجلت نيو ساوث ويلز 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى الثامنة من مساء أمس الإثنين بالتوقيت المحلي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالولاية إلى 818 شخصًا.وأفادت سلطات الصحة بأن الأطباء لم يكتشفوا أي حالة إصابة على متن السفينة قبل رسوها بينما كانت تحمل على متنها 2700 راكب، بالإضافة إلى طاقم يتكون من 1100 فرد.