جامعة مطروح تواصل تطهير الكليات لمواجهة كورونا

أكد الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، على استمرار عمليات تعقيم وتطهير جميع الكليات، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة جميع منسوبي الجامعة.وأوضح رئيس الجامعة -في بيان له اليوم- أن عمداء الكليات قاموا بأعمال التطهير والتعقيم في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، من خلال تعقيم جميع المدرجات والمعامل وكافة المنشآت، لضمان سلامة الجميع.ووجه الدكتور مصطفى النجار، بضرورة تطهير وتعقيم كافة المنشآت والمباني، وفقًا لتوصيات وزارة الصحة، وتوفير المطهرات ومستلزمات النظافة، مؤكدًا أن الجامعة لن تدخر جهدًا لمواجهة انتشار الفيروس.