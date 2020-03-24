فلسطين تدين تعامل سلطات الاحتلال غير الإنساني مع العمال

أدان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، السلوك العنصري وغير الإنساني، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأصحاب العمل الإسرائيليين، في التعامل مع العمال الفلسطينيين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء بسبب قيام سلطات الاحتلال، أمس الاثنين، بإلقاء عامل فلسطيني على قارعة الطريق قرب حاجز بيت سيرا العسكري، في ظروف صحية صعبة، قبل أن تخبره بإصابته بفيروس "كورونا".ودعا ملحم العمال إلى عدم الذهاب لورش ومصانع الاحتلال التي باتت حاضنة للوباء، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير الإنسانية التي يضعهم فيها أصحاب العمل الإسرائيليون، موضحا إذا كان لا بد من الحصول على لقمة العيش، فلتكن بكرامة، وليس بهذا النحو من الإهانة".وطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.