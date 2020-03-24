الصين: نواصل دعم إفريقيا في مكافحة كورونا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ، بأن الصين ستواصل زيادة دعمها جهود الدول الإفريقية في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وقال قنغ -في مؤتمر صحفي يومي- إن مساعدات الطوارئ التي تقدمها الحكومة الصينية بشأن مواد مكافحة المرض ستسلم لإفريقيا على دفعات، لافتُا إلى أن الصين ستواصل دفع الشركات الصينية وكذا المؤسسات الخاصة الصينية لتقديم دعم فعّال للدول الإفريقية لمكافحة المرض.كما أشار إلى أن الصين وإفريقيا تجمعهما حسن الصداقة والشراكة والأخوة، وكلاهما يدعمان ويساعدان بعضهما البعض، موضحًا أنه "منذ تفشي المرض، قدمت الدول الإفريقية والمنظمات الإقليمية تضامنًا قويًا ودعمًا قيمًا للأعمال الصينية لمكافحة المرض بطرق مختلفة".ونوّه قنغ بأن "الصين تولي اهتمامًا وثيقًا بوضع الفيروس في إفريقيا، وتزود الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي بنشاط بمختلف أنواع المساعدات المادية، بما في ذلك الكواشف ومنتجات الحماية الطبية"، مضيفًا أن بعض المواد وصلت بالفعل.وأوضح أن الصين طلب من خبراء صينيين عقد مؤتمرات بالفيديو بشأن تبادل الخبرات في مكافحة المرض مع نظرائهم الأفارقة، وحشدت الفرق الطبية الصينية في إفريقيا للمشاركة بنشاط في مكافحة المرض في الدول الإفريقية حيث يعملون هناك.وأضاف قنغ أن العديد من الشركات الصينية والمنظمات غير الحكومية والصينيين الذين يعيشون في إفريقيا قدموا أيضا مساعدات إلى الجانب الإفريقي.