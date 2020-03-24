تحذيرات من استغلال الاحتلال لقرار غلق الأقصى

حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي من استغلال الأوضاع الصحية الخطيرة القائمة، من أجل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي على ضوء القرار المتوقع لإغلاق المسجد في هذه الأيام.وأوضحت اللجنة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها تراعي الأوضاع الصحية القائمة، وضرورة الحفاظ على سلامة الجمهور، وعلى قرار إغلاق المسجد الأقصى أن يكون محدودا لفترات زمنية قصيرة، يتم النظر فيها بحسب الأوضاع، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.وحذرت اللجنة من أن يتلاعب الاحتلال بقرار كهذا، ليفتح أبواب المسجد أمام عصابات المستوطنين، التي تنفلت يوميا في باحات المسجد الأقصى تحت حراسة جيش الاحتلال، فمحظور على هذه العصابات الاقتراب من الأقصى، خلال الإغلاق وأيضا بعد انتهاء الأزمة الصحية.