«القاهرة» بعد غلق سوق العتبة: بدأنا نرى إدراك لخطورة كورونا

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، إن الاستجابة لقرار غلق المحلات الصادر من مجلس الوزارء يتحسن، موضحا أنهم لاحظوا وجود تكدس كبير في منطقتي العتبة والموسكي، وهو ما يمثل خطرا على أرواح المواطنين.وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم رفع الباعة الجائلين من منطقة العتبة طوال اليوم، وليس الفترة الصباحية فقط، مؤكدا أنه كان هناك استجابة جيدة من الباعة الجائلين للقرار.وأضاف المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن هناك مجموعات عمل تتابع يوميا تنفيذ قرار الغلق، ويمرون على الشوارع الجانبية، مؤكدا أن المواطنين بدأوا يدركوا خطورة الوضع، والمحل المخالف سيتم غلقه لمدة شهر.