عزل تام في بريطانيا.. ومنظمة الصحة تحذر من تسارعكورونا

دخل العزل التام حيّز التنفيذ في بريطانيا اليوم الثلاثاء، لينضم سكّانها إلى نحو 1.7 مليار شخص حول العالم أمرتهم سلطات بلدانهم بالتزام منازلهم للحد من التفشّي "المتسارع" لفيروس كورونا المستجد.وأمرت حكومات من أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وصولا إلى أجزاء من إفريقيا مواطنيها بالمكوث في منازلهم في ظل المساعي للتعامل مع الوباء الذي حصد أرواح الآلاف في حين لا يبدو حتى الآن أن وتيرته قد تتراجع.لكن برز مؤشر يبعث على الأمل إذ من المقرر أن ترفع مقاطعة هوباي وسط الصين، حيث ظهر الفيروس أول مرة أواخر العام الماضي، القيود على الحركة بعدما فرضت عزلا تاما استمر لشهرين.وترافقت إجراءات العزل العالمية مع روايات مأساوية على غرار تلك الواردة من إسبانيا، حيث عثر جنود أوكلوا مهمّة مكافحة الفيروس على أشخاص مسنّين تركوا في دور للعجزة، بعضهم لقي حتفه.وفي شوارع نيويورك التي باتت مهجورة، أعربت أخصائية نفسية قامت بجولة في المدينة عن قلقها حيال التداعيات طويلة الأمد على الصحة النفسية للأشخاص المتأثّرين بانعكاسات الوباء.وقالت لورن التي رفضت الكشف عن اسم عائلتها: "أنا خائفة على نفسي وعلى المرضى من استمرار هذا الوضع" لشهور.