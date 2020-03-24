تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد 3 جلسات من الصعود المتواصل، على خلفية تصريحات الرئيس بدعم البورصة ودخول القطاع المصرفي بعمليات شراء بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 1.07%، بما يعادل 109 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 9937 نقطة، مدعوما بتراجع الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، فيما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوى الأوزان "بنسبة بلغت 38. 0%، بما يعادل 3.43 نقطة، ليصل إلى مستوى 908 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 16.8 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 3.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 518 صفقة بيع وشراء.