كمبوديا تضبط 17 شخصا نشروا أنباءً زائفة عن كورونا

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية اليوم الثلاثاء أن السلطات الكمبودية ألقت القبض على 17 شخصا منذ يناير بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيروس كورونا المستجد، وصفتها الحكومة بأنها "أنباء زائفة".وقالت المنظمة إن أربعة من بين خمسة أشخاص من هؤلاء جرى اتهامهم واحتجازهم، ينتمون لحزب المعارضة الرئيسي المحظور.ويواجه هؤلاء تهم التحريض على ارتكاب جريمة والتآمر ونشر معلومات كاذبة، وهي مخالفات غالبا ما توجه ضد أعضاء المعارضة الذين ينتقدون حكومة رئيس الوزراء هون سين.وقالت هيومن رايتس ووتش إن من بين الأشخاص الذين تم القبض عليهم في وقت سابق الشهر الجاري، فتاة عمرها 14 عاما قالت في منشور على فيسبوك إن ثلاثة طلاب في مدرستها أصيبوا بفيروس كورونا، وإن ثلاثة آخرين توفوا بسبب الفيروس.