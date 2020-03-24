تفاصيل عمل فريق غرفة طوارئ «مواجهة كورونا» (فيديو)

قالت الدكتورة داليا نبيل، مسؤول بغرفة الطوارئ والخط الساخن لمواجهة كورونا، إن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، مشيرة إلى أن الغرفة تتلقى جميع الاستفسارات والشكاوى عن فيروس كورونا.وأضافت داليا نبيل، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن أوجه الاشتباه في فيروس كورونا تتمثل في شخص قادم من الخارج، أو شخص مقدم رعاية صحية، أو شخص مخالط لحالة إيجابية كورونا، أو حالة مرضية مقيمة في مستشفى لديها أعراض تنفسية حادة مجهولة السبب.وأوضحت مسؤول بغرفة الطوارئ والخط الساخن لمواجهة كورونا، أن هناك عربات إسعاف مجهزة لاستقبال جميع حالات مصابي فيروس كورونا، وذلك لتجنب مخاطرة الحالة المشتبه بها من المخالطة بالمواصلات، ويتم تحويله لأقرب مستشفى حميات.