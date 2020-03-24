روحاني: نصف موظفي إيران يمكثون في المنازل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن نصف عدد الموظفين الحكوميين تقريبا يمكثون في المنازل، وذلك في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا للتلفزيون الرسمي.وإيران أحد أكثر البلدان تضررا من الفيروس حيث سجلت أكثر من 23 ألف إصابة وما يتجاوز 1800 حالة وفاة وفقا لأحدث بيانات صدرت أمس الإثنين.وتابع "روحاني" أنه تقرر أيضا تمديد الإفراج المؤقت عن بعض السجناء إلى 18 أبريل أو نحو ذلك لمكافحة انتشار الفيروس في إيران.