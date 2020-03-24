أسعار الذهب ترتفع عالميًا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1572.45 دولار للأوقية (الأونصة).وزاد المعدن النفيس 3.7% أمس الاثنين، مسجلًا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 % إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2% إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 % إلى 657.41 دولار للأوقية.