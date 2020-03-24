أسعار الذهب ترتفع عالميًا
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:29 ص
وكالاتطباعة
ارتفعت أسعار الذهب 2% اليوم الثلاثاء، ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1572.45 دولار للأوقية (الأونصة).
وزاد المعدن النفيس 3.7% أمس الاثنين، مسجلًا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.
وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 % إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2% إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 % إلى 657.41 دولار للأوقية.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
وارتفع الذهب في السوق الفورية 1.3 بالمئة إلى 1572.45 دولار للأوقية (الأونصة).
وزاد المعدن النفيس 3.7% أمس الاثنين، مسجلًا أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ يونيو 2016.
وصعد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.9 % إلى 1596.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 6.2 % إلى 1825.79 دولار للأوقية، وصعدت الفضة 3.2% إلى 13.67 دولار في حين زاد البلاتين 2.3 % إلى 657.41 دولار للأوقية.