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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني يتابع مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة فى 8 محافظات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:06 ص
العنانى
العنانى
فاتن غلاب
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اجتمع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بحضور كل من عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين خلال الفترة الحالية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عددًا من الملفات الخاصة بالقطاع السياحي فى محافظات الجمهورية وعلى رأسها تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشئون السياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن بينها إرجاء الحجز الإدارى على كل المتعثرين في النشاط السياحي والفندقي لمدة عام.

كما شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة الذى يتم فى 8 محافظات، وتوفير مبلغ 41 مليون جنيه من المتطلبات المالية اللازمة للمشروع من وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وقدم الدكتور خالد العنانى واللواء محمود شعراوى الشكر المحافظين للجهود التى قاموا بها خلال الفترة الماضية، وكذلك كافة الجهات المعنية الأخرى المشاركة فى تنفيذ هذا المشروع القومى المهم الذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة على اتصال مستمر مع المحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بشئون السياحة والآثار، وإزالة أى معوقات أو مشاكل في هذا الشأن.

كما تم خلال الإجتماع أيضًا بحث آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير استعدادًا لاستقبال الحدث الأكثر أهمية وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور خالد العنانى بتعاون المحافظين مع وزارة السياحة والآثار فى كافة الملفات التى يتم فيها التعاون بين الجانبين وخاصة تسهيل عمليات وقف الحجز الإدارى على المتعثرين، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد قائمة بعدد من المتعثرين الذين لم يتم حتى الآن وقف الحجز الإدارى عليهم لتواصل وزارة التنمية المحلية الانتهاء من تلك المشكلة.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى الزيارة التى قام بها خلال الشهر الجارى مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى ميدان التحرير، وتكليف إحدى الشركات بأعمال الصيانة والنظافة والكهرباء والأمن بالمنطقة، لافتًا إلى الانتهاء من طلاء جزء كبير من العقارات المحيطة بميدان التحرير وجارى استكمال باقى المبانى فى طريق متحف الحضارة بعد تواصل المحافظة مع الشركة المسئولة عنها.

كما شهد اللقاء أيضًا مناقشة بعض الشكاوى الخاصة بإصدار الإدارات المحلية تراخيص لبعض الكيانات غير الشرعية لتقديم الأنشطة الخاصة بقطاع السياحة سواء كانت خدمات سياحية أو غوص أو سفارى، حيث تم الاتفاق على أهمية الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل كافة مستحقاتها أسوة بما يتم مع الشركات السياحية والكيانات الشرعية الحاصلة على الترخيص من وزارة السياحة، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتبادل الأفكار والمقترحات لسرعة مواجهة هذه الكيانات غير الشرعية الموجودة فى عدد من المحافظات.

كما بحث الاجتماع أيضًا الضوابط الصحية المطلوبة فى الكافتيريات والمطاعم السياحية بالمحافظات السياحية المختلفة للحفاظ على سمعة مصر السياحية وعدم حدوث أى مشاكل صحية بسبب الكافتيريات غير الملتزمة بالإجراءات وضوابط وزارة الصحة فى هذا الشأن.

واتفق الوزيران على إعداد قائمة بأسماء الكافتيريات والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة لإخطار المحافظات بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه باقى الكافتيريات والمطاعم غير السياحية.

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