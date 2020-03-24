اكتشاف مقابر يعود تاريخها لـ1400 عام بالصين

اكتشف أثريون صينيون، سبع مقابر يرجع تاريخها لأكثر من 1400 عام في مدينة لانجتشونج جنوب غربي الصين.وقال ليو فو لي، نائب مدير مكتب التراث الثقافي بالمدينة - في تصريح اليوم الثلاثاء - إنه تم العثور على المقابر التي يرجع تاريخها إلى الأسرتين الشمالية والجنوبية (420 - 589 م) في موقع بناء طريق في قرية باوتشوسي.وأضاف لي "أن المقابر احتوت على نقوش للطيور والهندسة ووعاء فخاري وقطع من غلاية حديدية وغيرها من القطع الأثرية".وتابع "أنه وفقا لنقوش وشكل المقابر وكذلك خصائص الآثار المكتشفة، أظهرت الأبحاث الأولية أن جميع المقابر السبع بنيت في الأسرتين الجنوبية والشمالية، وأن هذا الاكتشاف له قيمة أثرية كبيرة لدراسة التاريخ والثقافة الجنائزية خلال تلك الفترة".