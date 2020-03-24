الصين تطلق أقمارًا صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد إلى المدارات المحددة لها، من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - في بيان اليوم - أن مجموعة الأقمار الصناعية تم إطلاقها الساعة 11:43 صباحا بتوقيت بكين على متن الصاروخ الحامل "لونج مارش-2سي".. مشيرة إلى أن الأقمار دخلت المدارات المخططة لها، وستستخدم في الكشف عن البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.