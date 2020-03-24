الكنيسة: البابا يوجه رسالة يومية للأقباط في العاشرة صباحًا

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوجه رسالة يومية للأقباط في العاشرة من صباح كل يوم.وأضاف حليم أن الرسالة تُبث عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالفيديو وذلك بعد أن توقفت القداسات وخدمات الكنائس على أن تترجم الرساله الرعوية إلى جميع اللغات.واتخذت عدد من الكنائس بمصر والعالم إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ وكانت على رأس هذه الإجراءات تأجيل أنشطتها واجتماعاتها لمدة أسبوعين، تزامنا مع مواجهة الدولة للفيروس.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تعليق الأنشطة الخاصة بها بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة القبطية الارثوذكسية في بيان له: "تضامنًا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العمل بالقرارات التالية لمدة أسبوعين ومنها تعليق كافة خدمات التربية الكنسية على اختلاف المراحل العمرية وكذلك الاجتماعات النوعية والعامة؛ بالإضافة إلى تعليق جميع الأنشطة الكنسية التي بها تجمعات مثل (الحضانات – مراكز التأهيل – الرحلات)".