انفجار لخط مياه الشرب أسيوط - سوهاج (صور)

أبدى العشرات من الأهالي بقرية النخيلة مركز أبوتيج التابع لمحافظة أسيوط، استيائهم من تصرف المسئولين سواء بالوحدة المحلية للقرية أو شركة مياه الشرب بالمحافظة، نتيجة تركهم انفجار خط مياه الشرب الذي يمر بالخط السريع "أسيوط - سوهاج" دون تصليحه.يقول عبد الرحمن حسني، إن ترك الخط على هذا العمق بعد انفجاره دون تصليح يكلف الدولة أموالًا طائلة، بالإضافة لتضرر عشرات المنازل من المياه التي تتسرب من الخط.ويتابع أنه تواصل مع الوحدة المحلية للقرية لكن الوحدة أخلت مسئوليتها في محضر تنسيق قائلة أنه غير تابع لإختصاصها، كما أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ألقت بالمسئولية على هيئة الطرق والكباري.ونص محضر التنسيق بين الوحدة المحلية ومسئولي شركة المياه على: "إنه قي يوم الأربعاء 29 يناير 2020 وبحضور حمدي عبد المحسن رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة، والمهندس محمد سيد مدير منطقة أبوتيج لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسئولين وبمعاينة خط المياه الذي يمر بالخط السريع "أسيوط -سوهاج" بقرية النخيلة على بعد خمسة أمتار مطلوب عمل احلال وتجديد مناسب لعمل اصلاح مناسب عند حدوث عطل بالخط".ويتابع "أن السيد رئيس الوحدة المحلية بالنخيلة يرى أن احلال وتجديد الخط يتطلب موافقة الجهة المختصة وهي الهيية العامة للطرق والكبارى بمنطقة أسيوط وليست الوحدة المحلية جهة إختصاص للإحلال والتجديد والتصريح وهذا محضر تنسيق منا بذلك".ويتابع عبد الرحمن أنه بتواصل الأهالي مع الهيئة العامة للطرق والكباري كان رد الهيئة أن شركة المياه تحاول التهرب من مصاريف الرسوم والتي مقرر دفعها عند العمل والحفر في الخط السريع، كما أن الأهالي ليسوا مسئولين عن مخاطبة الهيئة.وناشد عبد الرحمن المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف بالتواصل مع المسئولين بالمحافظة لحل الأزمة حيث أن الخط يقوم بتسريب المياه منذ أشهر ما يعد فسادا وإهدارا للمال العام وإضاعة لحقوق المواطنين من المياه النظيفة.وكان قد طالب الرئيس السيسي المصريين بالحفاظ على نقطة المياه، وخاصة بعد دخول مصر مرحلة الفقر المائي: