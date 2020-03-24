جهاز النوبارية يستأنف حملات تعقيم المدينة

اعلن المهندس محمد القصري رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة عن، استمرار حملات تطهير وتعقيم المصالح والأجهزة الحكومية والتابعة للجهاز كالتالي: مبني الإدارة الزراعية بغرب النوبارية، الموقف الرئيسي بالمدينة، السويقة القديمة، ماكينات الصرف الآلي بجميع البنوك بالمدينة، مدرسة التعليم الساسي بأبني بيتك (أ).وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خصوصًا في الإدارات المتعاملة بشكل مباشر مع الجمهور، بالاشتراك مع جهاز النوبارية ووحدة الطب البيطري بأبو بكر الصديق.وقال رئيس الجهاز إنه، تم وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والعملاء المتردين على المبنى الحكومية، مع استمرار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على توعية وحماية المواطنين.كما شدد رئيس الجهاز على، استمرار دعم المنشأت الحكومية داخل المدينة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين للوقاية من انتشار الفيروس.