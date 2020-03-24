رئيس جهاز «السادات» يشكل لجنة لتقصي القادمين من الخارج

اجتمع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، بمديري الجهات الخدمية والأمنية وأعضاء مجلس النواب وبعض المسئولين بالمجتمع المدني ولجنة مواجهة الأزمات بالجهاز، وذلك لتشكل لجان تقصي حالات القادمين من الخارج، وأيضا الحالات المخالطة للحالات الإيجابية المصابة بفيروس «كورونا»، على أن يتم متابعتهم لمدة ١٤ يومًا من تاريخ وصولهم وذلك للتأكد من عدم إصابتهم.وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تشكيل ٤ لجان من الإدارات الصحية للتنقل بين المواطنين القادمين من خارج المدينة، لافتا إلى أنه تم توفير سيارات مساعدة لتسهيل عملية التنقل.وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم التأكد من وجود كافة التجهيزات والمعدات الطبية والإجراءات الوقائية داخل المستشفيات، موضحًا أنه تم التأكد من تجهيز سيارات للإسعاف بأجهزة تنفس صناعي، ورصد أعدادها بنهاية الأسبوع الجاري.وناشد رئيس الجهاز جميع القادمين من الخارج بعدم نزولهم إلى الشوارع والأفضل الالتزام داخل المنزل طبقا المادة التي تحددها اللجنة الطبية.