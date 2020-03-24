إقليم هوبي الصيني يسجل إصابة واحدة بـ«كورونا»

أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»، اليوم الثلاثاء، بأن إقليم هوبي الصيني «بؤرة انتشار فيروس كورونا» سجل إصابة واحدة جديدة بعد 5 أيام من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.وشهد بر الصين الرئيسي زيادة قفزة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، للقادمين من الخارج، في حين تم تسجيل عدد من الحالات المنقولة محليا في الحصيلة اليومية للإصابات.وقالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين شهدت 78 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم الإثنين بزيادة بواقع المثلين عن يوم الأحد.وكانت هناك 74 حالة إصابة لأشخاص قادمين من الخارج ضمن الحالات الجديدة بزيادة 39 حالة عن يوم الأحد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.