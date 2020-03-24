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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيوزيلندا لرعاياها بالخارج: الزموا أماكنكم

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:55 ص
رئيسة الوزراء النيوزيلندية
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن
وكالات
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قالت الحكومة النيوزيلندية لرعاياها في الخارج، اليوم الثلاثاء، إنه قد فات الأوان للعودة إلى ديارهم وقد يضطرون إلى البقاء في أماكنهم، وسط توقف العديد من شركات الطيران بسبب أزمة فيروس «كورونا».

وقال وزير الشئون الخارجية، وينستون بيترز، في بيان اليوم الثلاثاء، «منذ 18 مارس، ونحن نحذر النيوزيلنديين في الخارج من أن نافذة العودة إلى البلاد تغلق، وبعد أسبوع أصبحت (النافذة) مغلقة بالكامل تقريبا».

وأضاف «بيترز» أن نيوزيلندا تأثرت بمحاور مثل سنغافورة التي تمنع مرور الأجانب من خلال مطاراتها.

وذكرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن هناك 155 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بارتفاع 40 حالة عن اليوم السابق.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، يوم الإثنين، إن البلاد ستدخل فترة إغلاق كاملة لمدة شهر اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وستظل الخدمات الأساسية في البلاد، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والصيدليات، مفتوحة في حين سيتم إغلاق الحانات والمقاهي وغيرها من الأعمال غير الضرورية، وكذلك المدارس.

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